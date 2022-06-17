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Süper Kupa maçı ne zaman 2022?

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Süper Kupa maçı ne zaman 2022?

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getirecek mücadelenin yeri ve tarihi belli oldu. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman 2022? Süper Kupa finali nerede oynanacak?

Süper Kupa maçı ne zaman merak ediliyor. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getirecek mücadelenin yeri ve tarihi belli oldu. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman 2022? Süper Kupa finali nerede oynanacak? İşte detaylar...

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesinin yeri ve tarihi belli oldu. Müsabaka 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor ile Sivasspor'un mücadele edeceği bu kritik final maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Süper Kupa maçı ne zaman 2022?

Süper Kupa, Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonudur.

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