SÜPER KUPA MAÇI CANLI İZLE || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol severler, 2024 Süper Kupa final maçının tarihini ve saatini merak ediyor. GALATASARAY- BEŞİKTAŞ Süper Kupa maçının saat kaçta oynanacağı aratılıyor. Süper Kupa mücadelesi yarın hangi kanalda yayınlanacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Galatasaray- Beşiktaş maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı duyuruldu. Peki, Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

SÜPER KUPA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

SÜPER KUPA MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

Süper Kupa maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Kupa maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Kupa Galatasaray- Beşiktaş maçı ATV ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her iki da buraya gelmeyi hak ettiğini belirterek, "İki takımdan biri Türkiye Kupası'nı kazandı, diğeri Süper Lig şampiyonu oldu. Şimdi iki takım da Süper Kupa'yı kazanmak istiyor. Taraftarlar maçtan dolayı heyecanlı. En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Maçın daha kaliteli geçmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Rakibimiz, yeni oyuncuları kadrosuna kattı. Yaptıkları transferler çok iyi. Hocaya (Giovanni van Bornckhorst) da hoş geldin demek istiyorum. Türk futbolu için hepimizin üstüne düşen görevler var. Geçen seneki gibi bu sene de Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera, yeni sezona başladıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, "Önümüzde bir şampiyonluk daha var. Yıllarca Galatasaray'da şampiyonluk için mücadele ettim. Yarın da çok büyük bir rakibe karşı mücadele edeceğim. Harika bir maç olmasını istiyorum. Hazırlık sürecini çok iyi geçirdik. Yarın da bizim için bir başlangıç olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçlarının bir klasik olduğunu vurgulayan tecrübeli file bekçisi, "Rakiplerimize karşı mücadele etmek ekstra motivasyon oluyor. Bu maç da sezonun başına denk geldi. Buradan alacağımız bir galibiyet sonraki maçları etkileyecektir. Birçok defa Beşiktaş'la karşılaştık. Yarın da harika bir atmosfer olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muslera, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un kendisine 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla attığı golle ilgili ise "Yılın en iyi golüydü. Söylenecek bir şey yok. Çok iyi bir goldü." açıklamasında bulundu.