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Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

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Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının biletleri tükendi mi, maç ne zaman ve saat kaçta soruları futbol severler tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş ve Galatasaray, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Bu heyecanlı karşılaşma, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası galibi Beşiktaş arasında oynanacak ve yeni sezon öncesinde büyük bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ Mİ?

Süper Kupa final maçında Beşiktaş ve Galatasaray tribünlerinin biletleri tükendi. Galatasaray Beşiktaş final maçı bileti passo.com adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar passo.com. adresinde yer alacak.

Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Galatasaray, 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.45'te başlayacak. Bu heyecanlı karşılaşma, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası galibi Beşiktaş arasında oynanacak ve yeni sezon öncesinde büyük bir mücadeleye sahne olacak.

Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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