Süper Kupa hangi stadda, ne zaman, nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının nerede yapılacağı belirtildi. Süper Kupa hangi stadda, ne zaman, nerede oynanacak?

SÜPER KUPA HANGİ STADDA, NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı Süper Kupa müsabakasının tarihini ve oynanacağı yeri açıkladı. TFF, Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı 2024 Süper Kupa müsabakasının 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.