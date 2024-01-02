SÜPER KUPA GS-FB MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK? Ertelenen Süpere Kupa maç tarihi belli oldu mu? Süper Kupa maçı ne zamana ertelendi?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında düzenlenecek Süper Kupa final maçı 29 Aralık günü oynanacaktı. Ancak karşılaşmanın ertelediği bilgisi paylaşılmıştı. Bununla birlikte, ertelenen Süper Kupa maçı ne zaman oynanacağı gündeme geliyor. Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hangi tarihe ertelendiği ve Süper Kupa maçı ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Ertelenen Süpere Kupa maç tarihi belli oldu mu? Süper Kupa maçı ne zamana ertelendi? Süper Kupa GS-FB maçı ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

ERTELENEN SÜPERE KUPA MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 'Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Henüz belirlenmemiş olan 2023 Süper Kupa maçının yeni tarihi merakla beklenirken, Süper Lig'in ikinci devresi ise 5 Ocak'ta başlayacak.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı hakkında net bir bilgi verilmedi.

SÜPER KUPA GS-FB MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

29 Aralık günü planlanan Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa final maçı ertelendi. İki dev takım arasında oynanacak kritik karşılaşmanın yeni tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.