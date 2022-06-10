Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? - Haberler

Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak merak ediliyor. Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getirecek mücadelenin yeri ve tarihi belli oldu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa finali nerede oynanacak? İşte detaylar...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesinin yeri ve tarihi belli oldu. Müsabaka 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

OLİMPİYAT STADI EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Trabzonspor ile Sivasspor'un mücadele edeceği bu kritik final maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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