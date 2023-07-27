Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? 2023 Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi ne zaman oynanacak merak ediliyordu. Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağı belli oldu. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum daha sonra belirlenecek. Peki Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Süper Kupa finali Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman 2023?

Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi ne zaman oynanacak merak ediliyordu. Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağı belli oldu. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum daha sonra belirlenecek. Peki Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Süper Kupa finali FB GS maçı ne zaman 2023? Detaylar...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa finali devre arasında oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır" denildi.

İKİ TAKIMIN DA AVRUPA MAÇLARI VAR

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa mücadelesinin, takımların UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları dolayısıyla devre arasında olacağı belirtildi.

TARİH DAHA SONRA NETLEŞECEK

Açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.