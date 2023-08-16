Süper Kupa finali (Man City - Sevilla) nerede, hangi şehirde oynanıyor?

Manchester City Sevilla maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Manchester City Sevilla maçının nerede oynandığını araştırdı. Peki, Man City - Sevilla nerede, hangi şehirde oynanıyor? Süper Kupa finali nerede oynanıyor.