Süper Kupa finali (Man City - Sevilla) nerede, hangi şehirde oynanıyor?
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Manchester City Sevilla maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Manchester City Sevilla maçının nerede oynandığını araştırdı. Peki, Man City - Sevilla nerede, hangi şehirde oynanıyor? Süper Kupa finali nerede oynanıyor.
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, Avrupa Ligi'nde son 9 sezonda 5 kez kupa kaldıran Sevilla ile Pire'de UEFA Süper Kupa için kozlarını paylaşıyor. Peki, Süper Kupa finali (Man City - Sevilla) nerede, hangi şehirde oynanıyor?
Manchester City - Sevilla maçını TV8,5'ten canlı olarak izleyebilirsiniz.
Manchester City - Sevilla maçı saat 22.00'de başlayacak.
Manchester City - Sevilla maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
Manchester City - Sevilla maçı TV8,5'ten canlı olarak yayınlanacak.
Manchester City - Sevilla maçı Pire'da, Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak.