Dünyanın en yüksek bütçeli spor organizasyonu Super Bowl'un ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Her yıl büyük şovlar ile yapılan ve sosyal medyada büyük gündem yaratan Super Bowl'un yapılacağı tarih ve hangi ünlü sanatçıların bu organizasyonda yer alacağı araştırılıyor. Peki, Super Bowl ne zaman? Super Bowl 2023 kimler sahne alacak? Super Bowl 2023 finali ne zaman?

Bahis, reklam geliri ve sponsorluk anlaşmalarıyla açık ara dünyanın en yüksek bütçeli organizasyonu Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterişli açılışı ve dünyaca ünlü isimlerin konserleriyle dünya gündeminde geniş yer alıp, araştırılıyor. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği super bowl ile ilgili internette en çok Super Bowl ne zaman? Super Bowl 2023 kimler sahne alacak? Super Bowl 2023 finali ne zaman? Super Bowl'da kimler konser verecek? Super Bowl hangi kanalda? Super Bowl saat kaçta? soruları araştırılıyor. İşte Detaylar haberimizde;



SUPER BOWL NE ZAMAN?

SUPER BOWL HANGİ KANALDA?

SUPER BOWL 2023 KİMLER SAHNE ALACAK?