Super Bowl ne zaman? Super Bowl 2023 kimler sahne alacak? Super Bowl 2023 finali ne zaman?
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Dünyanın en yüksek bütçeli spor organizasyonu Super Bowl'un ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Her yıl büyük şovlar ile yapılan ve sosyal medyada büyük gündem yaratan Super Bowl'un yapılacağı tarih ve hangi ünlü sanatçıların bu organizasyonda yer alacağı araştırılıyor. Peki, Super Bowl ne zaman? Super Bowl 2023 kimler sahne alacak? Super Bowl 2023 finali ne zaman?
Bahis, reklam geliri ve sponsorluk anlaşmalarıyla açık ara dünyanın en yüksek bütçeli organizasyonu Super Bowl, her yıl olduğu gibi bu yıl da gösterişli açılışı ve dünyaca ünlü isimlerin konserleriyle dünya gündeminde geniş yer alıp, araştırılıyor. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği super bowl ile ilgili internette en çok Super Bowl ne zaman? Super Bowl 2023 kimler sahne alacak? Super Bowl 2023 finali ne zaman? Super Bowl'da kimler konser verecek? Super Bowl hangi kanalda? Super Bowl saat kaçta? soruları araştırılıyor. İşte Detaylar haberimizde;
Bu yıl 57. kez düzenlenecek olan Super Bowl, 12 Şubat 2023 Pazar günü büyük şovlar eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.
SUPER BOWL SAAT KAÇTA?
Dünyanın en yüksek bütçeli ve en çok izlenen spor organizasyonu Super Bowl, Amerika ve Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle Türkiye'de 02:30'da yayınlanmaktadır.
Super Bowl 12 Şubat 2023 Pazar günü saat 02.30'dan itibaren S Sport ekranlarından naklen izlenecek.
Sporseverlerin Super Bowl heyecanı yavaş yavaş artmaya başlarken, finalde konser verecek isimler netleşiyor. Super Bowl 2023'de yer alacak ilk isim ise Rihanna oldu. Rihanna, Super Bowl 2023 devre arası şovunda olduğunu İnstagram hesabından duyurdu.
Super Bowl, ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Super Bowl'da National Football Conference (NFC) şampiyonu ile American Football Conference (AFC) şampiyonu karşı karşıya gelirler. Maçların tarihlerini belirtmek için oynandığı yıl yerine, Super Bowl şampiyona sayısı Roma rakamları ile ifade edilir.[a] Bu maç ile önceki yılın yaz aylarında başlamış olan sezon sonlanır.