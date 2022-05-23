Süper Bono çıkacak mı? Bono nedir, ne işe yarar? - Haberler

Süper Bono çıkacak mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yaptığı açıklamada "Şimdi biz enflasyonu çözeceğiz. Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur." ifadelerini kullandı. Nebati ayrıca kur korumalı mevduat ürününde toplam miktarın 126 milyar lirayı geçtiğini söylemişti. Süper bono hakkında da konuşan Nebati, detayları aktardı. Süper Bono çıkacak mı? Bono nedir, ne işe yarar?

BONO NEDİR?

Bono ya da emre muharrer senet, üzerinde yazılı belli bir tutarda paranın, senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine dair taahhüdü içeren bir kambiyo senedi. Üzerinde bono veya emre muharrer senet ibarelerini taşımayan ve açıkça emre yazılı olarak düzenlenen senetler "Emre yazılı ödeme vaadi" sayılır. TTK'nın 776 ila 779 maddelerinde düzenlenmiştir. Bono satış, kira, ödünç ve hizmet sözleşmeleri gibi para borcu içeren tüm hukuki ilişkilerde kullanılabilen bir kıymetli evraktır. Bonoda senedi düzenleyen yani keşideci ve lehine senet düzenlenmiş kimse yani lehtar olmak üzere, iki taraf vardır. Bono kanunen emre yazılıdır. Bir kimsenin adına (namına) düzenlenecek bononun emre yazılı olmadığı (menfi emre kaydı) veya nama yazılı olduğu açıkça belirtilmelidir. Bono hamiline düzenlenemez. Bono hukuki niteliği itibarıyla mücerret bir borç ikrarıdır.

SÜPER BONO ÇIKACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 14 Ocak 2022 tarihinde Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni ekonomi modelinden, kur korumalı mevduat uygulamasında gelinen noktaya; planlanan yeni adımlardan ekonomideki beklentilerine kadar bir dizi konuda soruları yanıtladı.

Bakan Nebati'ye mülakatta bir süredir kamuoyunda tartışılan süper bono, KDV düzenlemesi, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması gibi konular da soruldu. "Süper bono yok. Öyle bir şey yok. Böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz" diyen Nebati, "Bizim sadece ve sadece yapacağımız şey, tedbirler paketinde açıkladığımız alanlarda adımlar atmak." diye ekledi. Bakan Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin artırılması ile ilgili çalışmanın da bu ay bitmeden sonuçlanacağını duyurdu.

Haberler.com - Gündem