Sunucu Kiralama Hizmeti Neden Önemli?

Hemen hemen her önemli web projesi ve her kuruluş, er ya da geç, fiziksel bir sunucu satın alma veya bulut, VPS, VDS, dedicated server ortamlarıyla sağlanan barındırma çözümleri için sunucu kiralama kararıyla karşı karşıya kalır. Bu durumda sadece bütçe ve mevcut ihtiyaçlar değil, büyüme planları da belirleyicidir.

Kimseye bağımlı olmak istemeyenler için kendi sunucusuna sahip olmak, ilk bakışta makul görünse de bir sunucuyu kiralamak çoğu işletme veya bireysel kullanıcı için onu satın almaktan çok daha ekonomik ve pratiktir. Çünkü sunucuların sürekli ulaşılabilir olması; üzerinde barınan web sitelerinin de sürekli erişilebilir olacağı anlamına gelir. Bunu sağlamak için bir sunucun kesintisiz olarak çalışmasını sağlayacak özel önlemlere ihtiyaç duyulur. Tüm bu gereksinimler oldukça maliyetli bileşenlere sahiptir, kesintisiz güç kaynağı gibi belirli bakım koşulları gerektirir. Bu nedenle çok küçük çaplı projeler dışında ofisinize veya dairenize sunucu kurmak iş akışınızın sürekliliği konusunda engellenebileceğiniz anlamına gelir.

Veritabanı, e-posta sistemleri ve web sitesi barındırma, uygulama geliştirme ve test etme gibi basitten karmaşığa çok çeşitli projeleri yürütmek için kullanılan sunucular genelde uzaktan erişim sağlayabileceğiniz şekilde, hosting sağlayıcılarının veri merkezlerinde yer alır. Tüm küçük ve orta ölçekli web siteleri için bu, en çok önerilen barındırma çözümüdür. Hem yüksek satın alma maliyetinden kurtulmanızı hem de sunucuyu sürekli çalışır kılma sorumluluğundan sıyrılmanızı sağlar. Sunucuların, sorunsuz çalışmalarını sağlamak için sürekli olarak izlenmesi, düzenli yapılandırmalarla güçlendirilmesi gerekir.

Bir sunucuyu kiralamanın en önemli avantajlarından biri karşılaşılabilecek sorunların hızlı bir şekilde düzeltilmesi yükümlülüğünden, kendi işinize odaklanmanızı zorlaştıracak çoğu detaydan ve sıkıcı prosedürden hosting sağlayıcısının sorumlu olmasıdır.

Dahası bir web sitesinin, veri tabanının ya da e-posta sisteminin zamanla artan ihtiyaçları karşısında daha güçlü bir sunucuya geçmek zorunda kaldığınızda, farklı hosting paketlerinden ve sunucu kiralama seçeneklerinden birini tercih etmeniz, yenisini satın almaktan çok daha kolay ve hesaplıdır.

Uzman Görüşü

Sunucu kiralama yerine şirket veya ofis ortamında sunucu bulundurmak; ön donanım maliyetinden kesintisiz enerji, yangın söndürme ve soğutma sağlayacak altyapıların ve güvenlik önlemlerinin sağlanmasının zorluğuna, bileşen arızası durumunda donanımın hızlıca değişiminin yapılamamasından, 7/24 teknik destek verecek uzman bir ekibin yoksunluğuna kadar birçok sorunu beraberinde getirir.

Bilindiği üzere web sitelerinin, e-posta sistemlerinin, uygulama ve veritabanlarının hızlı ve verimli çalışması, güvenilir ve yüksek performanslı bir sunucuda yer almalarıyla doğru orantılıdır. Turhost olarak yaklaşık 20 yıldır on binlerce işletmenin ve girişimcinin doğru sunucu ortamıyla desteklenmesi yolundaki çabalarımız, hangi donanımın ve teknolojilerin en iyi performansı gösterdiği konusunda fark yaratacak tecrübelere dönüşmüş durumda. Tüm hosting ve sunucu kiralama çözümlerimizde en modern yapılandırmalarla sunmaya özen gösterdiğimiz hizmetlerimizi inceleyerek barındırma kararlarınızı gözden geçirmenizi ve tüm sunucularımızda var olan NVME SSD gibi önemli fırsatlardan yararlanmanızı dileriz.

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