Sungurlu'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü, Sürücü Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Fatma Ş. yönetiminde ki 06 GAJ 83 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM