Sungurlu'da Otomobil Dereye Uçtu, Sürücü Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, virajı alamayan otomobil dereye uçtu. Kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Cumartesi Pazarı önünde meydana geldi. Hasan Kırçiçek yönetimindeki 06 NU 034 plakalı otomobil, virajı alamayacak dereye uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM