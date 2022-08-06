Seslendirme oyuncusu Sungun Babacan'ı kaybetmesi sebebiyle bir çok vatandaşımız yaşam öyküsünü ve seslendirmelerini araştırıyor. Peki, Sungun Babacan kimdir, neden öldü? Sungun Babacan kaç yaşındaydı, nereli? Sungun Babacan hangi filmlerde seslendirme yaptı? Sungun Babacan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SUNGUN BABACAN KİMDİR?

Sungun Babacan 5 Ekim 1958 Ankara doğumluydu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Sungun Babacan, tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncusuydu.

Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlamıştır. 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmıştır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Evim Şahane ve Güle Güle Oturun programında dış ses olarak seslendirme yapmıştır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj eğitimi vermiştir.

SUNGUN BABACAN SESLENDİRMELERİ

Başlıca Seslendirme Çalışmaları: Christian Bale / Batman Begins, Christopher Reeve / Superman, Tom Hanks / Forrest Gump, Tom Cruise / Mission: Impossible ve John Travolta / Pulp Fiction

SUNGUN BABACAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Babacan'ın vefatını Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.