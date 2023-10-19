SunExpress, Beyrut seferlerini durdurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi ve Lübnan sınırında yaşanan olaylar nedeniyle SunExpress, Beyrut seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "SunExpress Beyrut uçuşları geçici olarak 12 Aralık 2023 tarihine kadar durdurulmuştur. Yolcularımız bilet değişikliği veya iade işlemlerini SunExpress'in web sitesinden yapabilecektir" denildi.