SunExpress, Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu Ödülü'nü kazandı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri'nde 'Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu' ödülüne layık görüldü. Yolcu memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen global ölçekli anket sonucu ile belirlenen ödül, SunExpress'in müşterilerine sundukları ürün ve hizmet standartlarının kalitesinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, "Skytrax Dünya Hava Yolu Ödülleri"nde "Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yıllık olarak açıklanan ödüller, yolcu memnuniyetini ölçmek üzere gerçekleştirilen global ölçekli anket sonucu ile belirleniyor.

Bu yıl Eylül 2022-Mayıs 2023 tarihleri arasında 100 ülkeden 20 milyonun üzerinde yolcunun katılımıyla yapılan online ankette SunExpress, "Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, söz konusu ödülün, müşterilerine sundukları ürün ve hizmet standartlarının kalitesinin bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ödülün doğrudan yolculardan gelen geri bildirimlere dayanması ve bu vesileyle tüm ekiplerimizin özverili çalışmalarının misafirlerimiz tarafından takdir edildiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bizi tercih eden değerli misafirlerimize ve her gün aynı tutku ve profesyonellikle misafirlerimize en iyi şekilde hizmet veren ekibimize teşekkür ederim.

Misafirlerimizin beklenti ve taleplerini dikkatle dinlemeye, havada ve yerde ürün ve hizmetlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'den 30 ülkede 60 destinasyona ve 175'ten fazla rotaya aktarmasız uçuş sunan SunExpress, bu yaz uçuş ağına 26 yeni rota ekledi.

Bu yaz sezonunda eklediğimiz 26 yeni rota ile şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. Hem geniş uçuş ağımızla hem de hizmet kalitemizle Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden turizme değer katmaya ve misafirlerimizi Türkiye'nin tarihi güzellikleri, kültürel mirası, eşsiz mutfağı ve doğası ile buluşturmaya devam ediyoruz."