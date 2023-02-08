İngiltere FA Cup iddialı takımlarından Sunderland ve Fulham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland- Fulham maçı heyecanla bekleniyor. Sunderland-Fulham maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Sunderland-Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fulham maçı nereden izlenir? Fulham maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar…

Fulham maçı hangi kanalda? Sunderland ile Fulham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland - Fulham maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Sunderland Fulham maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Sunderland-Fulham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fulham maçı nereden izlenir? Fulham maçı saat kaçta, ne zaman? Detaylar haberimizde...

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland - Fulham maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sunderland ve Fulhammaçı Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak. oynanacak.

SUNDERLAND VE FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland ile Fulhamarasındaki İngiltere FA Cup maçı Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.