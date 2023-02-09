Sunderland – Fulham MAÇ SONUCU! Fulham maçı kaç kaç bitti? Sunderland–Fulham maç sonucu ne?
Gündem Haberleri
İngiltere FA Cup iddialı takımlarından Sunderland – Fulham bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland – Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Sunderland –Sunderland MAÇ SONUCU! Sunderland maçı kaç kaç bitti? Sunderland –Fulham maç sonucu ne? İşte detaylar...
Sunderland – Fulham MAÇ SONUCU! Sunderland – Fulham bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan SunderlandFulham maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Sunderland – Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Sunderlandmaçı kaç kaç bitti? Sunderland –Fulham maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Sunderland - Fulham maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.
Sunderland ve Fulham maçı Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak. oynanacak.
Sunderland ile Fulham arasındaki İngiltere FA Cup maçı Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.