Sunderland – Fulham MAÇ SONUCU! Fulham maçı kaç kaç bitti? Sunderland–Fulham maç sonucu ne?

İngiltere FA Cup iddialı takımlarından Sunderland – Fulham bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland – Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Sunderland –Sunderland MAÇ SONUCU! Sunderland maçı kaç kaç bitti? Sunderland –Fulham maç sonucu ne? İşte detaylar...