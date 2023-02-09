Sunderland - Fulham maç özeti! (VİDEO) Sunderland maçı özeti izle! Sunderland Fulham maçı kaç kaç bitti?

Sunderland -Fulham maçını kaçıran futbolseverler Sunderland maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Sunderland -Fulham maç özeti! Sunderland Fulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Sunderland Sunderland maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Sunderland - Fulham maç özeti! İngiltere FA Cup takımlarından Sunderlandve Fulham bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland- Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler SunderlandFulham maç özeti! SunderlandFulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, SunderlandFulham maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland - Fulham maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.

SUNDERLAND-FULHAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sunderland ve Fulham maçı Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak. oynanacak.

SUNDERLAND VE FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland ile Fulham arasındaki İngiltere FA Cup maçı Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.