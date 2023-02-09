Sunderland - Fulham maç özeti! (VİDEO) Sunderland maçı özeti izle! Sunderland Fulham maçı kaç kaç bitti?
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Sunderland -Fulham maçını kaçıran futbolseverler Sunderland maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Sunderland -Fulham maç özeti! Sunderland Fulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Sunderland Sunderland maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...
Sunderland - Fulham maç özeti! İngiltere FA Cup takımlarından Sunderlandve Fulham bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sunderland- Fulham maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler SunderlandFulham maç özeti! SunderlandFulham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, SunderlandFulham maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…
Sunderland - Fulham maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.45'de gerçekleşecek.
Sunderland ve Fulham maçı Stadium of Light Stadyumu'nda oynanacak. oynanacak.
Sunderland ile Fulham arasındaki İngiltere FA Cup maçı Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.