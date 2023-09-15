Sunav Civan, 7 Nisan 1996 tarihinde Bingöl Sağgöz'de Atmaca-1 harekatında 26 askeri ile birlikte PKK mensuplarına karşı yürütülen operasyonda şehit olmuştur. Şehit Piyade Asteğmen'in hayat hikayesi ise merak ediliyor ve Sunay Civan kimdir? Şehit Piyade Asteğmen Sunav Civan hayat hikayesi! Soruları gündeme getiriliyor. İşte detaylar…

Aslen Bulgaristan doğumlu olan Sunay Civan, vefatının 27. yılında merak ediliyor. Peki, Sunay Civan kimdir? Şehit Piyade Asteğmen Sunav Civan hayat hikayesi! İşte detaylar…

SUNAY CİVAN KİMDİR?

Haskova Bulgaristan 14/3/1970 Nefise ve Şuayip Civan çiftinin 2. çocuğudur.Eğitimini Bornova Altındağ Reşat Nuri Güntekin İlkokulu,Altındağ Ortaokulu,Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi ve Fırat Üniversitesi'nde tamamlamıştır.Vatani hizmetini yapmak üzere Bingöl'de dağıtım edilmiştir. 1996 yılında Bingöl'de 26 askeriyle birlikte şehadete ermiştir.

ŞEHİT PİYADE ASTEĞMEN SUNAY CİVAN HAYAT HİKAYESİ!

1996 yılında Bingöl'ün kırsal kesiminde 26 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Asteğmen Sunay Civan'ın hikayesi hala unutulmuyor. Civan, çatışma sırasında silahını bırakmayarak morga götürülmüş ve silah arkadaşları, parmaklarını gevşetip silahı alamamıştı. Şehit asteğmenin silahı, komutanı tarafından morga gelip "Görev tamam, asker silahını bırak" dediğinde ancak elinden alınabilmişti. Albay Erhan Altunok, "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği çerçevesinde Asteğmen Sunay Civan'ın kahramanlığını paylaştı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği sırasında 1996 yılında Bingöl'de bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışmada, 28 kişilik timinde yer alan 26 Mehmetçikle birlikte şehit olan Asteğmen Sunay Civan'ın cesareti anlatıldı. Silahını son kurşununa kadar bırakmayan Asteğmen Civan, ancak komutanının "Görev tamam" emri üzerine silahını bırakabilmişti.

Etkinlik sırasında söz alan Albay Erhan Altunok, Asteğmen Sunay Civan'ın mermisi bitene kadar savaştığını ve şehit düştüğünü dile getirdi. Asteğmen Civan'ın silahının cenaze sırasında dahi elinden alınamadığını ancak komutanın "Görev tamam, asker silahını bırak" emriyle silahın teslim alındığını açıkladı.