Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğlu hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Suna Yıldızoğlu, ünlü oyuncu Yasemin Allen'in annesidir. Peki, Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğlu hayatı ve biyografisi nedir?
1978 ile 2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde, reklamlarda oyunculuk ile foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır. Peki, Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğluhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?
Suna Yıldızoğlu, 26 Subat 1955 tarihinde İngiltere Bournemouth'da İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Yıldızoğlu, ünlü oyuncu Yasemin Allen'in annesidir. Gerçek adı, Sonja Eady olan sanatçının anne ve babası Suna Yıldızoğlu 8 yaşında iken ayrıldılar. İlk okuldayken tiyatro ve dansa başladı. 11 yaşında alanını tamamen tiyatro olarak belirledi.
1974'te Türkiye'ye yerleşen Suna Yıldızoğlu sanatçı Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi, türk vatandaşı oldu ve adını da Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi
Boşandıktan sonra 1978 ile 1986 yılları arasında, şarkıcı Çetin Alp ile 8 yıl yaşamıştır.
Suna Yıldızoğlu'nu Türk seyircisi, Cüneyt Arkın ile birlikte oynadığı "Yıkılmayan Adam", Zeki Alasya – Metin Akpınar ile birlikte oynadığı "Petrol Kralları", Kemal Sunal ile oynadığı "Gol Kralı" ve Metin Belgin ile oynadığı "Sokaktaki Adam" adlı filmlerden tanıyor.
1981 yılında 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı.
1996 yılında "Sokaktaki Adam" filmindeki rolü ile 18. Siyad Türk Sineması Ödülleride En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
1978 ile 2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde, reklamlarda oyunculuk ile foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.
1978 yılında İzmir Fuarı için sahne teklifi gelince şarkıcı oldu. Şan dersleri aldı. 1978 yılının Aralık ayında Harbiye'de o zaman İstanbul'un en popüler gece kulübü olan Gala Kulüp'te sahneye çıkmaya başladı.
2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. Avustralya'da "Alaturka" adında bir şirket kurdu ve Türkiye'nin küçük çapta tanıtımını yaptı ve başarılı da oldu. Yaklaşık 7 yıl sonra tekrar ikinci vatanım dediği Türkiye'ye geldi. Halen Türkiye'de yaşamaktadır.
Suna Yıldızoğlu toplamda 4 kez evlenmiştir.
Albümleri:
Türküler Türkülerimiz / Avrasya
Do You Think I'm Sexy / I'm Gonna Dance
Filmleri:
2010 – Yerden Yüksek
2010 – Geniş Aile
2008 – Elif (Dizi)
2005 – Teberik Şanssız
2000 – Paşa baba konağı
2000 – Karate Can
2000- Eskici Baba
2000 – Eşref Saati
1999 – Küçük Besleme
1997 – Yalan
1996 – Sara ile Musa
1996 – Sevda Kondu
1995 – Sokaktaki Adam
1995 – Durum Bundan İbaret
1993 – Sevgili Ortak
1993 – Bizim Takım
1992 – Kopuk Dünyalar
1987 – Yaralı Can
1987 – Mesela Muzaffer
1986 – Biraz Neşe Biraz Keder
1986 – Tarzan Rıfkı
1985 – Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül
1984 – Şaşkın Gelin
1984 – Ömrümün Tek Gecesi
1983 – Dönme Dolap
1981 – Kürtaj
1981 – Uyanık Aptallar
1980 – Kurban Olduğum
1980 – Kul Sevdası
1980 – Akıllı Deliler
1980 – Gol Kralı
1979 – Nokta İle Virgül Paldır Küldür
1978 – Aşk Ve Adalet
1978 – Seven Unutmaz
1978 – Petrol Kralları
1977 – Güneşli Bataklık
1977 – Bir Adam Yaratmak
1977 – Garip
1977 – Şıpsevdi
1977 – Bir Yürek Satıldı
1977 – Kan
1977 – Yıkılmayan Adam
1976 – Şoför Mehmet