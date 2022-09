Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğlu hayatı ve biyografisi!

1978 ile 2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde, reklamlarda oyunculuk ile foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır. Peki, Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? Suna Yıldızoğluhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Suna Yıldızoğlu, 26 Subat 1955 tarihinde İngiltere Bournemouth'da İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Yıldızoğlu, ünlü oyuncu Yasemin Allen'in annesidir. Gerçek adı, Sonja Eady olan sanatçının anne ve babası Suna Yıldızoğlu 8 yaşında iken ayrıldılar. İlk okuldayken tiyatro ve dansa başladı. 11 yaşında alanını tamamen tiyatro olarak belirledi.

1974'te Türkiye'ye yerleşen Suna Yıldızoğlu sanatçı Kayhan Yıldızoğlu ile evlendi, türk vatandaşı oldu ve adını da Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi

Boşandıktan sonra 1978 ile 1986 yılları arasında, şarkıcı Çetin Alp ile 8 yıl yaşamıştır.

Suna Yıldızoğlu'nu Türk seyircisi, Cüneyt Arkın ile birlikte oynadığı "Yıkılmayan Adam", Zeki Alasya – Metin Akpınar ile birlikte oynadığı "Petrol Kralları", Kemal Sunal ile oynadığı "Gol Kralı" ve Metin Belgin ile oynadığı "Sokaktaki Adam" adlı filmlerden tanıyor.

1981 yılında 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı.

1996 yılında "Sokaktaki Adam" filmindeki rolü ile 18. Siyad Türk Sineması Ödülleride En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

1978 yılında İzmir Fuarı için sahne teklifi gelince şarkıcı oldu. Şan dersleri aldı. 1978 yılının Aralık ayında Harbiye'de o zaman İstanbul'un en popüler gece kulübü olan Gala Kulüp'te sahneye çıkmaya başladı.

2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılmıştır. Avustralya'da "Alaturka" adında bir şirket kurdu ve Türkiye'nin küçük çapta tanıtımını yaptı ve başarılı da oldu. Yaklaşık 7 yıl sonra tekrar ikinci vatanım dediği Türkiye'ye geldi. Halen Türkiye'de yaşamaktadır.

Suna Yıldızoğlu toplamda 4 kez evlenmiştir.

Albümleri:

Türküler Türkülerimiz / Avrasya

Do You Think I'm Sexy / I'm Gonna Dance

Filmleri:

2010 – Yerden Yüksek

2010 – Geniş Aile

2008 – Elif (Dizi)

2005 – Teberik Şanssız

2000 – Paşa baba konağı

2000 – Karate Can

2000- Eskici Baba

2000 – Eşref Saati

1999 – Küçük Besleme

1997 – Yalan

1996 – Sara ile Musa

1996 – Sevda Kondu

1995 – Sokaktaki Adam

1995 – Durum Bundan İbaret

1993 – Sevgili Ortak

1993 – Bizim Takım

1992 – Kopuk Dünyalar

1987 – Yaralı Can

1987 – Mesela Muzaffer

1986 – Biraz Neşe Biraz Keder

1986 – Tarzan Rıfkı

1985 – Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül

1984 – Şaşkın Gelin

1984 – Ömrümün Tek Gecesi

1983 – Dönme Dolap

1981 – Kürtaj

1981 – Uyanık Aptallar

1980 – Kurban Olduğum

1980 – Kul Sevdası

1980 – Akıllı Deliler

1980 – Gol Kralı

1979 – Nokta İle Virgül Paldır Küldür

1978 – Aşk Ve Adalet

1978 – Seven Unutmaz

1978 – Petrol Kralları

1977 – Güneşli Bataklık

1977 – Bir Adam Yaratmak

1977 – Garip

1977 – Şıpsevdi

1977 – Bir Yürek Satıldı

1977 – Kan

1977 – Yıkılmayan Adam

1976 – Şoför Mehmet