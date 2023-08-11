Suna Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yapmıştır. 15 Eylül tarihinde hayatını haybeden Suna Kıraç neden öldü, hastalığı nedir soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Suna Kıraç'ın hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Suna Kıraç'ın biyografisi araştırılmaktadır. Peki, Suna Kıraç kimdir? Suna Kıraç neden öldü, hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Suna Kıraç, 3 Haziran 1941 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekiliydi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür. ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmekteydi. İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

SUNA KIRAÇ NEDEN ÖLDÜ?

2000 yılından beri Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç 15 Eylül 2020'de 79 yaşında İstanbul'da öldü. Cenazesi 16 Eylül 2020'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.