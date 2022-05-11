Sun Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı? Sun Tekstil halka arz hangi bankalarda var? SUNTK halka arz detayları!

Sun Tekstil halka arz yorumları merak ediliyor. 11-12-13 Mayıs'ta Sun Tekstil talep toplama süreci sona erecek. Yatırımcılar Sun Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı araştırılırken ayrıca Sun Tekstil halka arz hangi banka merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Sun Tekstil halka arz eşit mi, oransal mı? 11 Mayıs Çarşamba günü halka arz edilen Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz bilgileri, SUNTK hisse ve detaylar haberimizde...

SUN TEKSTİL HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde halka arz toplama süreci sona erecek olan Sun Tekstil'in halka Arz Fiyatı/Aralığı 26,00 TL'dir. Sun Tekstil halka arz oransal dağıtımdır. Aracı kurum ise QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'dir.

SUN TEKSTİL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 120.000.000

120.000.000 Yeni Sermaye: 135.600.000

135.600.000 Sermaye Artırımı (Bedelli): 15.600.000

15.600.000 Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -

- Mevcut Pay Satışı: 7.800.000 (Mevcut ortaklardan Elvan ÜNLÜTÜRK'ün sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli ve Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK'ün sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir.)

7.800.000 (Mevcut ortaklardan Elvan ÜNLÜTÜRK'ün sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli ve Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK'ün sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir.) Ek Pay Satışı: 4.680.000 (Fazla talep gelmesi halinde Elvan ÜNLÜTÜRK'ün sahip olduğu 2.340.000 TL nominal değerli ve Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK'ün sahip olduğu 2.340.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 4.680.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.)

4.680.000 (Fazla talep gelmesi halinde Elvan ÜNLÜTÜRK'ün sahip olduğu 2.340.000 TL nominal değerli ve Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK'ün sahip olduğu 2.340.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 4.680.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.) Satış Fiyatı: 26 (1 TL nominal değerli paylar 26 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

QNB SUN TEKSTİL HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Değerli Yatırımcımız,

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11 - 12 - 13 Mayıs 2022 tarihlerinde 26 TL fiyat ile QNB Finansinvest liderliğinde halka arz edilecektir.

Halka Arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr , www.suntekstil.com.tr ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

SUN TEKSTİL HAKKINDA

Sun Tekstil açıklaması şu şekildedir:

1987 yılında kurulan Sun Tekstil, ufak bir dikimevi olarak başladığı yolculuğuna 1700'den fazla çalışanıyla büyük bir aileye dönüşen kurumsal bir şirket olarak devam ediyor. Global pazarda önde gelen hazır giyim markalarının çözüm ortağı olmanın yanında Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında bulunuyoruz. Tekstil ihracatında lider konumda olan şirketimiz, müşteri memnuniyetine odaklı hizmet vererek çalışmalarını sürdürüyor.

Hazır giyim üretiminde sahip olduğumuz uzmanlık ve deneyimle geliştirdiğimiz inovatif tekstil ürünlerini, dünyaca ünlü saygın markalara özel sezonluk ve kapsül koleksiyonlar oluşturuyor, global standartlarda geniş kapsamlı tasarım hizmeti sunuyoruz.

Ana stratejimiz olarak belirlediğimiz sürdürülebilirliği organizasyonel ve operasyonel süreçlerimize dahil ederek tüm faaliyetlerimizi ve tesislerimizi buna uygun şekilde düzenliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla dijitalleşme, operasyonel mükemmellik, iş ahlakı ve çevresel farkındalık alanlarında sektöre öncülük ediyoruz.

Ekoten

Şirket'in bağlı ortaklığı olan "Ekoten" Tekstil 2000 yılından beri müşteri odaklı, hızlı ve kaliteli servis ilkesini bozmadan gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, doğa ve çevre duyarlılığı içinde kumaş üretimi yapmaktadır.

Tekstil üretiminde yenilikleriyle öncü olan Ekoten Tekstil, Türkiye'nin ve Avrupa'nın saygın örme kumaş üreticileri arasında yer almaktadır. ISO'nun 2020 yılında yapmış olduğu önde gelen ikinci 500 sanayi kuruluşu sıralamasında Ekoten Tekstil 216. sıradadır. Aynı zamanda Ege Bölge Sanayi Odası 100 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında 61. sırada yer almaktadır. Ekoten Tekstil, inovasyon ve sürdürülebilirlik motivasyonuyla tüm üretim süreçlerinde en yeni yöntemleri ve yüksek teknolojiyi sürekli olarak iş süreçlerine uyarlamakta ve küresel markalar için giyim, teknik tekstil, medikal ve spor giyim pazarlarına en kaliteli malzemeleri, sürdürülebilir şekilde üretmeye devam etmektedir.

Sun Textile UK

Sun Textile UK Limited, global pazarda müşterilere yakın konumda olarak rekabet gücünü elde tutmak üzere, İngiltere'de yerleşik tasarım ekibi ile birlikte gelişmiş tasarım ve ürün geliştirme gücünü kullanıp, esnek ve hızlı olarak müşterilere hizmet sağlama yeteneği ile uluslararası alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

SUN TEKSTİL BAŞVURU YERLERİ

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com - Gündem