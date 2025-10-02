Sumud filosunda Türk var mı, Sumud filosunda kimler var?

Gazze'ye doğru ilerleyen gemilere İsrail donanması tarafından müdahale edildi. Filo etrafında kuşatma kuran İsrail güçlerinin saldırısında çok sayıda aktivist gözaltına alındı. İlk bilgilere göre alıkonulanlar arasında 38 Türk vatandaşı da bulunuyor. Yetkililer, yeni isim listesini kamuoyuyla paylaşırken gelişmeler dakika dakika takip ediliyor.

ALIKONULAN TEKNE SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, İsrail'in saldırısının ardından yasa dışı şekilde el konulan tekne ve gemi sayısının 20 olduğunu duyurdu.

MARINETTE GEMİSİNDEN HABER VAR

Açıklamada, "Mikeno" gemisinin halen irtibat dışında olduğu, buna karşılık "Marinette" isimli gemiyle iletişimin sürdüğü aktarıldı. Bu gemide toplam 6 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Tahminlere göre, zorla alıkonulan aktivistlerin sayısının 443 olduğu düşünülüyor.

AKTİVİSTLERİN AVUKATLARLA GÖRÜŞMESİ ENGELLENİYOR

İsrailli insan hakları örgütü Adalah, avukatlarının, uluslararası sularda İsrail tarafından hukuksuz biçimde alıkonulan aktivistlerle görüşmesine izin verilmediğini açıkladı.

TÜRK AKTİVİST SAYISI 38'E ULAŞTI

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, saldırının ardından Tel Aviv yönetimi tarafından alıkonulan ve kimlikleri teyit edilen Türk vatandaşlarının sayısının 38'e çıktığını bildirdi.

YENİ LİSTE YAYINLANDI

Delegasyonun yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin isimleri ve bulundukları gemiler şu şekilde sıralandı:

• Sirius: Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu

• HUGA-A: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

• TR1 Austral: İkbal Gürpınar, Said Ercan, Muhammet E. Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan

• Florida-A: Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet E. Yıldırım

• Alma: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

• Spectre: Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa M. Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali

• Mali/Deir Yassine-A: Sümeyye S. Polat

• Grande Blu: Halil Rıfat Çanakçı

• Morgana: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

• Seulle-A: Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan

• Capten Nikos-A: Umut Aslan, Abdullah Gündem

SAYI 47'YE ÇIKABİLİR

Delegasyon, henüz kendilerine ulaşılamayan 9 kişi olduğunu, bu kişilerle birlikte alıkonulan Türklerin toplam sayısının 47'ye yükselebileceğini belirtti.