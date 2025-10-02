Sumud filosu son durum ne? SON DAKİKA: İsrail Sumud filosuna saldırdı mı?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'de yol alan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in yoğun baskısı ve müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı. 30'u Türk 200'den fazla aktivistin yer aldığı filoda bazı teknelerle iletişim kesilirken, uluslararası kamuoyu "Sumud Filosuna ne oldu?" sorusunu soruyor. Peki, Sumud filosu son durum ne? İsrail Sumud filosuna saldırdı mı? Sumus Filosu son dakika gelişmeleri haberimizde...

SUMUD FİLOSU SON DURUM NE?

Akdeniz'de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in yoğun baskısı altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Dün akşamdan itibaren İsrail askerlerinin müdahaleleri ve deniz ablukası, filo için büyük bir risk oluşturdu. Filo yetkilileri, saldırıları "uluslararası hukuka aykırı" ve "savaş suçu" olarak nitelendirerek, aktivistlerin güvenliği için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Filo içinde bulunan 30'u Türk olmak üzere toplam 200'ü aşkın aktivistin durumu, basın ve sosyal medya üzerinden kamuoyuna ulaştırılmaya çalışılıyor. Türkiye dahil birçok ülkeden aktivistlerin alıkonulmasına yönelik tepkiler yükselirken, filonun operasyonları halen devam ediyor.

SON DAKİKA: İSRAİL SUMUD FİLOSUNA SALDIRDI MI?

İsrail'in Sumud Filosuna yönelik saldırıları, dün akşam saatlerinden itibaren ciddi boyutlara ulaştı. Filo yetkililerinden edinilen bilgilere göre, İsrail askerleri filo teknelerine yaklaşarak baskınlar düzenledi ve bazı teknelerle iletişim kesildi.

Özellikle Gazze'ye en yakın mesafedeki Fair Lady isimli tekneden iletişimin tamamen kesildiği aktarıldı. Güvenlik kameralarından elde edilen son görüntülerde, teknedeki aktivistlerin can yeleği giydiği görülmüş, olası bir tehlikeye karşı hazırlık yapıldığı anlaşılmıştır. Bu gelişme, uluslararası basında da geniş yankı bulmuş ve İsrail'in operasyonlarına tepkiler artmıştır.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Filo, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket ediyor. Güncel verilere göre, bazı tekneler Gazze kıyılarına oldukça yaklaşmış durumda. Ancak, İsrail'in deniz ablukası ve askeri müdahaleleri nedeniyle filo ilerleyişini güvenli şekilde sürdüremiyor.

Filo aktivistlerinin, Aşdod Limanı'na transferi kademeli olarak gerçekleştiriliyor. İlk grubun sabah saat 09.00 civarında limana ulaşması beklendi. Limandaki işlemlerin ardından aktivistler, İsrail'in güneyindeki Ketziot Tesisine nakledilecek ve konsolosluk ziyaretleri yalnızca bu tesiste mümkün olacak. Yom Kippur ve Şabat nedeniyle bazı prosedürel kısıtlamalar uygulanıyor.

ALIKONULAN AKTİVİSTLERLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Odası'ndan yapılan açıklamada, alıkonulan aktivistlerin durumu detaylı bir şekilde aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

Filonun Yom Kippur gününde İsrail'de bulunması ve aktivist sayısının fazlalığı nedeniyle liman operasyonlarının kısıtlı olduğu

İlk grup aktivistin Aşdod Limanı'na ulaştıktan sonra, diğer aktivistlerin de prosedürler tamamlanarak Ketziot Tesisine gönderileceği

Konsolosluk ziyaretlerinin yalnızca Yom Kippur'un ve Şabat'ın bitiminden sonra mümkün olacağı

Bu açıklamalar, uluslararası hukukun ve insan haklarının korunması yönünde dikkat çeken önemli bir süreç olarak değerlendiriliyor.