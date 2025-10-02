SUMUD FİLOSU SON DAKİKA: Sumud filosu nerede, ne zaman yola çıktı? Sumud filosu nedir?

Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun son durumu yakından takip ediliyor. Gazze'ye varışı sabırsızlıkla beklenen filonun güncel konumu, izlediği rota ve tahmini varış süresi, uluslararası takip sistemleri aracılığıyla anlık olarak izleniyor. Tüm dünya gelişmeleri merakla takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu canlı takip için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://globalsumudflotilla.org/tracker/

SUMUD FİLOSUNDA KİMLER VAR?

Filistin'e insani yardım taşıyan Sumud Filosu'ndaki 13 geminin İsrail güçleri tarafından durdurulduğu bildirildi. Filoda yer alan gemiler; Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yassine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle olarak açıklandı.

Filo organizatörlerinden Abukeshek'in verdiği bilgilere göre, İsrail'in saldırısına uğrayan gemilerde çok sayıda ülkeden yüzlerce aktivist bulunuyordu. 30 İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 Amerikalı, 7 Alman ve diğer milletlerden gönüllüler yardım taşıyan gemilerde yer aldı.

İsrail ordusunun alıkoyduğu gemilerden Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blu, Morgana ve Seulle isimli gemilerdeki 25 Türk aktivistin isimleri de kamuoyu ile paylaşıldı:

Sirius: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Alma: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre: Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali

Huga: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine: Sümeyye Sena Polat

Grande Blu: Halil Rıfat Çanakçı

Morgana: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

Seulle: Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan, Haşmet Yazıcı

Filo, Gazze'ye ulaşarak bölge halkına insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu. Gelişmeler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İsrail'in müdahalesi uluslararası tepkilere neden oldu.

ALIKONULAN TÜRK AKTİVİSTLERİN 20'SİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

28'İ TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Günlerdir Gazze'ye ulaşmaya çalışan Küresel Gazze Filosu, akşam saatlerinden itibaren İsrail askerleri tarafından ablukaya alınmaya başlandı. İlerleyen saatlerde İsrail Savunma Kuvvetleri, filoya rotasını değiştirmesi yönünde uyarı yaptı. Bu uyarıya rağmen filodaki gemiler yoluna devam etti. Saat 21.30 civarında ise uygulanan karartma nedeniyle gemilerle iletişim kesildi ve canlı yayınlar durduruldu.

Aynı dakikalarda İsrail donanması, telsiz aracılığıyla filosu uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız." ifadelerini kullandı. Filo komite üyesi Thiago Avila ise bu uyarıya karşılık, "İşlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi talep ediyoruz." dedi.

Thiago Avila, İsrail donanmasına verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: "Aktif bir savaş bölgesine mi girdiğimizi söylüyorsunuz? Yani savaş suçlarının işlendiği bir yere mi girdiğimizi iddia ediyorsunuz? Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Bir kez daha hatırlatıyorum."

SON DAKİKA: İSRAİL ASKERLERİ FİLOYA BASKIN DÜZENLİYOR

Saat 22.00 sularında İsrail savaş gemileri, filodaki iki gemiye baskın düzenleyerek gemileri ve içindeki aktivistleri alıkoydu. Saat 23.00'te ise İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere el konulduğunu ve alıkonulan yolcuların İsrail'deki bir limana götürüldüğünü duyurdu.

Çok sayıda savaş gemisinin ablukaya aldığı Gazze Filosu, İsrail askerlerine aldırış etmeden rotasında ilerlemeye devam etti. İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında, savaş gemilerinden inen aktivistler can yeleklerini giydi ancak herhangi bir karşılık vermedi.

Gazze Filosu tarafından yapılan açıklamada, toplamda 30 gemiye el konulduğu, şu ana kadar 28'i Türk olmak üzere 200'den fazla kişinin İsrail askerlerince alıkonulduğu bildirildi.