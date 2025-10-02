Sumud Filosu Gazze'ye ulaşabildi mi? Filonun güncel konumu nerede? Bu sorular, uluslararası kamuoyunun ve aktivistlerin yakından takip ettiği kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Filonun son durumu ve hareket noktaları hakkında detaylar haberimizin devamında yer alıyor. Sumud Filosu Gazze'ye ulaştı mı? Sumud Filosu şu an nerede?

MİKENO GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Mikeno, İsrail ablukasını kırmayı başaran nadir gemilerden biri oldu. Filodan yapılan açıklamaya göre Mikeno, Gazze karasularına ulaşarak kıyılara yalnızca 15 kilometre mesafede bulunuyor. Bu gelişme, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze ablukasını aşma ve insani yardım koridoru açma misyonunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Filodan gelen bilgilere göre, İsrail donanmasının saldırı ve engelleme girişimleri, Mikeno'nun ilerleyişini durduramadı. Bu durum, filonun Gazze'ye ulaşma kararlılığını uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterdi.

MİKENO GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Mikeno gemisi, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'nun öne çıkan gemilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gemideki aktivistler, uluslararası dayanışmanın bir sembolü niteliğinde. Filo kapsamında İsrail tarafından baskın yapılan diğer gemilerdeki aktivistlerin dağılımı ise şu şekilde:

25 Türk

30 İspanyol

22 İtalyan

12 Malezyalı

11 Tunuslu

11 Brezilyalı

10 Fransız

9 İrlandalı

8 Cezayirli

7 ABD'li

7 Almanyalı

6 İngiliz

4 Norveçli

4 İsveçli

3 Yeni Zelandalı

3 Faslı

3 Ürdünlü

3 Polonyalı

3 Portekizli

3 Meksikalı

2 Kuveytli

2 Kolombiyalı

2 Arjantinli

2 İsviçreli

1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı ve diğerleri

Bu çok uluslu mürettebat, Filistin halkına destek sağlamak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ortak bir dayanışma ruhu içinde görev yapıyor.

SALDIRI DÜZENLENEN GEMİLERDEKİ AKTİVİSTLER

İsrail ordusunun müdahale ettiği gemilerde aktivistlerin güvenliği büyük kaygı yarattı. Filonun resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, silahlı askerlerin gemilere çıkışı ve aktivistlerin gözaltına alınma anları yer aldı. Özellikle Captain Nikos gemisine düzenlenen baskın, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere yol açtı.

Türk aktivist sayısı 25'e ulaştı ve Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, alıkonulanların güvenliği için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

Küresel Sumud Filosu, dünya genelinden aktivistler, insan hakları savunucuları ve yardım kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası insani yardım hareketidir. Arapça'da "Sumud" kelimesi, direniş, sabır ve kararlılık anlamlarını taşır. Bu filo, abluka altındaki Gazze'ye doğrudan insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel bir dayanışma girişimidir.

Geçmişte Mavi Marmara gibi yardım filoları benzer görevler üstlenmiş, ancak İsrail'in müdahaleleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Sumud Filosu ise bu dayanışma geleneğinin yeni, daha kapsamlı ve geniş katılımlı bir halkası olarak öne çıkıyor. Ayrıca bu girişim, insani yardımın engellenmemesi için daha güçlü bir uluslararası çağrı niteliği taşıyor.

SUMUD FİLOSU NEDEN ÖNEMLİ?

Gazze'de aylar süren insani kriz, temel gıda ve ilaç eksiklikleri nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu durum, dünya kamuoyunun bölgeye olan ilgisini yeniden artırırken, İsrail'in abluka politikası da yoğun tartışmalara neden oluyor. Yaşanan gelişmeler, küresel dayanışma hareketlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor ve Sumud Filosu gibi girişimlerin sembolü haline geliyor.