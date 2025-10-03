SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP: Sumud Filosundan Gazze'ye ulaşan var mı? Sumud Filosu şu an nerede?

Denizler, yeniden gerilimin sahnesi oldu. Sumud Filosu'nun Gazze'ye doğru yola çıkışı, uluslararası kamuoyunun gözünü üzerinde topladı. Peki, Sumud Filosundan Gazze'ye ulaşan var mı? Sumud Filosu şu an nerede, Gazze'ye ne zaman ulaşacak? Sumud Filosunu canlı takip et! Detaylar haberimizde!

SUMUD FİLOSUNDAN GAZZE'YE ULAŞAN VAR MI?

Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan gemi ve teknelerden oluşan bir grup olarak bölgedeki gerilimi artırıyor. Bölgeye yaklaşan teknelerin İsrail donanması tarafından alıkonulduğu bildirilirken, filodan sadece bir gemi denizde ilerleyişini sürdürüyor.

Gelen son bilgilere göre, Sumud Filosu'ndan Gazze'ye ulaşan herhangi bir gemi bulunmuyor. İsrail donanmasının yasa dışı şekilde engellediği teknelerin sayısı 20 olarak açıklanmıştı. Ancak filodaki bir gemi, denizde Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu geminin yolculuğu uluslararası gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor.

SUMUD FİLOSU ŞU AN NEREDE?

Filonun denizdeki konumu hakkında resmi açıklamalar sınırlı olsa da, güvenilir kaynaklar denizdeki ilerleyişin sürdüğünü bildiriyor. İsrail donanmasının müdahalesi nedeniyle birçok gemi Aşdod Limanı'na çekilmiş durumda.

Denizde ilerlemekte olan geminin, özellikle insani yardım malzemeleri taşıyan Marinette gemisi olduğu belirtiliyor. Filonun geri kalan gemileri limanda alıkonulmuş olsa da, uluslararası hukuk çerçevesinde yolculuklarının devam etmesi için diplomatik girişimler sürüyor.

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE NE ZAMAN VARACAK?

Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşması için net bir tarih vermek zor. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve İsrail donanmasının müdahalesi, planlanan yolculuğu geciktiriyor. Şu ana kadar Gazze'ye ulaşmayı başaran bir gemi olmadı.

Uzmanlar, denizde ilerleyen Marinette gemisi ve diğer teknelerin Gazze'ye ulaşabilmesi için diplomatik müzakerelerin ve uluslararası baskıların önemli olduğunu vurguluyor. Gemiye eşlik eden yolcular ve insani yardım malzemeleri, bölgedeki ihtiyaç sahipleri için kritik öneme sahip.

MARİNETTE GEMİSİ GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Marinette gemisi, filodaki en önemli gemilerden biri olarak öne çıkıyor. Gemide toplam 6 yolcu bulunuyor ve denizdeki yolculukları sürüyor. Henüz Gazze'ye ulaşmamış olan Marinette gemisi, insani yardım malzemelerini ulaştırma görevini üstlenmiş durumda.

Uluslararası gözlemciler ve insan hakları kuruluşları, geminin güvenli bir şekilde hedefe ulaşması için diplomatik ve hukuki girişimleri takip ediyor.

SUMUD FİLOSU'NDAKİ TÜRKLER'E NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, filoya ait bazı teknelerin alıkonulmasının ardından 28 Türk vatandaşı ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde yürütülüyor ve "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçları kapsamında değerlendiriliyor.

Alıkonulan gemilerin çoğu Aşdod Limanı'na çekilmiş durumda. Türk yetkililer, vatandaşların güvenliği ve haklarının korunması için diplomatik temasları sürdürüyor.