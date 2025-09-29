Sumud Filosu CANLI takip izle! Gazze'ye giden Sumud Filosu şu an nerede?

Sumud Filosu canlı takip! Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Onlarca gemiden oluşan filo, dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcılarla insani yardım taşıyor.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan denize açılarak Gazze'ye doğru rotasına başladı. İlk etapta 22 tekne ile yola çıkan filoya zaman içerisinde iki yeni gemi daha eklendi. Katılımcılar arasında sanatçılar, doktorlar, gazeteciler, politikacılar ve aktivistler yer alıyor. Filoda bulunan gemiler, özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere çok sayıda insani yardımı Gazze'ye ulaştırmak üzere hareket ediyor. Filo, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık uluslararası dayanışma hareketi olarak öne çıkıyor.

Filonun yolculuğu sadece insani yardım amacıyla değil, aynı zamanda küresel çapta dayanışmayı göstermek için de büyük önem taşıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 50 ülkenin destek verdiği filo, Akdeniz'de ilerlerken uluslararası kamuoyunun dikkatini Gazze'deki abluka ve yaşanan insani kriz üzerine çekiyor. Meta'ya ait Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda, filonun konumu ve ilerleyişine dair düzenli bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

SUMUD FİLOSU NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Küresel Sumud Filosu'nun yolculuğuna dair en güncel bilgiler, filonun resmi sosyal medya hesaplarından aktarılıyor. ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformunda yapılan açıklamalar, filonun bulunduğu nokta ve seyri hakkında detaylı bilgiler içeriyor. Bu sayede kamuoyu, filonun Akdeniz'deki ilerleyişini yakından takip edebiliyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sadece mesafe bilgisi değil, aynı zamanda filoya dair görseller, açıklamalar ve küresel dayanışma çağrıları da yer alıyor.

SUMUD FİLOSU ŞU AN NEREDE?

Küresel Sumud Filosu'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, filo Gazze Şeridi'ne yaklaşık 589 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Akdeniz üzerinden yolculuğuna devam eden filo, önümüzdeki 2 gün içinde yüksek riskli bölgeye girecek.

Filonun Gazze'ye ulaşmasının 3 ila 4 gün sürmesinin beklendiği açıklandı. Yolculuğun bu aşamasında, insani yardımın bölgeye ulaştırılması yönündeki kararlılığın altı çizildi. Filonun taşıdığı insani yardımlar, özellikle tıbbi malzemeler, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için büyük önem taşıyor. Katılımcıların dayanışma çağrıları ise dünya genelinde dikkat çekmeye devam ediyor.