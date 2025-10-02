SUMUD FİLOSU CANLI: İsrail askeri kaç Türk'ü alıkoydu? Alıkoyulan Türklerin isimleri nedir?
Son dakika haberlerine göre, İsrail askeri, SUMUD filosu üzerinde bulunan Türk vatandaşlarını alıkoydu. Olayın detayları ve alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısı henüz netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama bekleniyor. Peki, İsrail askeri kaç Türk'ü alıkoydu? Sumud Filosu'nda son durum ne? Sumud Filosu canlı takip linki!
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail donanmasının müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yayınlanan canlı takip sistemi, gemilerin durumu ve seyir bilgilerini anlık olarak yansıtıyor. Peki, İsrail askeri kaç Türk'ü alıkoydu? Sumud Filosu'nda son durum ne? Sumud Filosu canlı takip linki haberimizde...
SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP - SUMUD FİLOSUNDA SON DURUM NE?
Takip sistemine göre, Gazze'ye doğru ilerleyen toplam 44 gemiden 21'i İsrail tarafından yasa dışı olarak ele geçirildi. Bunun yanında, 19 gemi de ele geçirildiği varsayılan gemiler arasında bulunuyor. Geriye kalan gemiler ise denizlerde yoluna devam ediyor ve insani yardım ulaştırma çabaları sürüyor.
İSRAİL ASKERİ KAÇ TÜRK'Ü ALIKOYDU?
Son veriler, İsrail'in müdahalesi sonucu 37 Türk vatandaşının alıkonulduğunu ortaya koyuyor. Bu sayının, Gazze'ye yardım ulaştırma girişimindeki Türk katılımcıların önemli bir kısmını oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca, 200'den fazla uluslararası aktivistin de İsrail tarafından geçici olarak alıkonulduğu kaydedildi. Alıkonulanların durumuyla ilgili uluslararası insan hakları örgütleri ve diplomatik temsilcilikler süreci yakından takip ediyor.
ALIKOYULAN TÜRKLERİN İSİMLERİ NEDİR
Küresel Sumud Filosu'nun açıklamalarına göre, İsrail'in ele geçirdiği gemilerde yer alan aktivistlerin isimleri henüz tam olarak paylaşılmamış olsa da, bazı detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Ele geçirilen gemilerin isimleri ise şu şekilde listelendi:
ELE GEÇİRİLEN GEMİLER
Alma
Sirius
Adara
Spectre
Yulara
Aurora
Otaria
Huga
Deir Yessine
Grande Blu
Morgana
Hio
Seulle
All In
Captain Nikos
Florida
Karma
Mohammad Bhar
Oxygono
Free Willy
Jeannot III
ELE GEÇİRİLDİĞİ VARSAYILAN GEMİLER
Adagio
Ahed Tamimi
Allakatalla
Amsterdam
Australe
Catalina
Estrella Y Manuel
Fair Lady
Inana
Mango
Maria Cristina
Meteque
MiaMia
Ohwayla
Paola I
Pavlos Fyssas
Selvaggia
Vangelis Pissias-Asser et Ayssel
Wahoo
Güncel takip verilerine göre, Marinette, Shireen ve Summertime-Jong isimli gemiler ise Gazze yolculuğuna devam ediyor. Mikeno gemisi ise Gazze'ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta beklemekte ve bir süredir hareket etmiyor.