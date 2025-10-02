Haberler

SUMUD FİLOSU CANLI: İsrail askeri kaç Türk'ü alıkoydu? Alıkoyulan Türklerin isimleri nedir?

Son dakika haberlerine göre, İsrail askeri, SUMUD filosu üzerinde bulunan Türk vatandaşlarını alıkoydu. Olayın detayları ve alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısı henüz netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama bekleniyor. Peki, İsrail askeri kaç Türk'ü alıkoydu? Sumud Filosu'nda son durum ne? Sumud Filosu canlı takip linki!

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail donanmasının müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yayınlanan canlı takip sistemi, gemilerin durumu ve seyir bilgilerini anlık olarak yansıtıyor. Peki, İsrail askeri kaç Türk'ü alıkoydu? Sumud Filosu'nda son durum ne? Sumud Filosu canlı takip linki haberimizde...

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP - SUMUD FİLOSUNDA SON DURUM NE?

Takip sistemine göre, Gazze'ye doğru ilerleyen toplam 44 gemiden 21'i İsrail tarafından yasa dışı olarak ele geçirildi. Bunun yanında, 19 gemi de ele geçirildiği varsayılan gemiler arasında bulunuyor. Geriye kalan gemiler ise denizlerde yoluna devam ediyor ve insani yardım ulaştırma çabaları sürüyor.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

İSRAİL ASKERİ KAÇ TÜRK'Ü ALIKOYDU?

Son veriler, İsrail'in müdahalesi sonucu 37 Türk vatandaşının alıkonulduğunu ortaya koyuyor. Bu sayının, Gazze'ye yardım ulaştırma girişimindeki Türk katılımcıların önemli bir kısmını oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca, 200'den fazla uluslararası aktivistin de İsrail tarafından geçici olarak alıkonulduğu kaydedildi. Alıkonulanların durumuyla ilgili uluslararası insan hakları örgütleri ve diplomatik temsilcilikler süreci yakından takip ediyor.

ALIKOYULAN TÜRKLERİN İSİMLERİ NEDİR

Küresel Sumud Filosu'nun açıklamalarına göre, İsrail'in ele geçirdiği gemilerde yer alan aktivistlerin isimleri henüz tam olarak paylaşılmamış olsa da, bazı detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Ele geçirilen gemilerin isimleri ise şu şekilde listelendi:

ELE GEÇİRİLEN GEMİLER

Alma

Sirius

Adara

Spectre

Yulara

Aurora

Otaria

Huga

Deir Yessine

Grande Blu

Morgana

Hio

Seulle

All In

Captain Nikos

Florida

Karma

Mohammad Bhar

Oxygono

Free Willy

Jeannot III

ELE GEÇİRİLDİĞİ VARSAYILAN GEMİLER

Adagio

Ahed Tamimi

Allakatalla

Amsterdam

Australe

Catalina

Estrella Y Manuel

Fair Lady

Inana

Mango

Maria Cristina

Meteque

MiaMia

Ohwayla

Paola I

Pavlos Fyssas

Selvaggia

Vangelis Pissias-Asser et Ayssel

Wahoo

Güncel takip verilerine göre, Marinette, Shireen ve Summertime-Jong isimli gemiler ise Gazze yolculuğuna devam ediyor. Mikeno gemisi ise Gazze'ye yaklaşık 9 deniz mili uzaklıkta beklemekte ve bir süredir hareket etmiyor.

