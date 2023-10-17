Sumo güreşçisi grubunun bindiği uçak kalkamadı, hava yolu şirketi ek sefer düzenledi

Japonya'da akıllara durgunluk veren ilginç bir olay yaşandı. Ülkede düzenlenen bir festivale gitmek isteyen sumo güreşçilerinin bindiği uçak fazla ağırlık nedeniyle kalkıştan vazgeçti. Sumo güreşçileri için hava yolu şirketi tarafından ek sefer konuldu.

Japonya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Japan Airlines, Tokyo'dan Osaka'ya seyahat eden sumo güreşçilerinin, güvenli bir şekilde uçamayacak kadar ağır oldukları endişesiyle ekstra bir sefer düzenledi.

SUMO GÜREŞÇİLERİ İÇİN EK SEFER

Japan Airlines, tarifeli bir uçakta seyahat etmek isteyen sumo güreşçilerinin, fazla kiloları nedeniyle kaynaklanan yakıt kapasitesi eksikliğini bahane göstererek ek sefer düzenleme kararı aldı.

ORTALAMA 120 KİLO CİVARINDALAR

Kiloları ortalama 120 kilo civarında olan sumo güreşçilerinin, Tokyo'ya dönüşleri için de ek sefer düzenleneceği öğrenildi.