Sümeyye Boz kimdir? Sümeyye Boz kaç yaşında, nereli? Sümeyye Boz hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sümeyye Boz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sümeyye Boz'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sümeyye Boz kimdir? Sümeyye Boz kaç yaşında, nereli? Sümeyye Boz hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sümeyye Boz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sümeyye Boz'un hayatını araştırıyor. Peki, Sümeyye Boz kimdir? Sümeyye Boz kaç yaşında, nereli? Sümeyye Boz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
SÜMEYYE BOZ KİMDİR?
Sümeyye Boz (d.1985) Türk siyasetçi ve antropolog. 28. dönem TBMM Yeşil Sol Parti Muş milletvekilidir.