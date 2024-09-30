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Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu?

Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu?
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Van'da 11 gündür kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sümeyye Aziz'in bulunduğu ailesine bildirildi. Peki, Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu?

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde yaşayan ve 11 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyye Aziz'in bulunduğu bilgisi ailesine iletildi.Sümeyye Aziz bulundu mu? Sümeyye Aziz nerede bulundu?

SÜMEYYE AZİZ BULUNDU MU, NEREDE BULUNDU?

Van'da 15 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyye Aziz'den 11 gündür haber alınamıyordu. 19 Eylül 2024 tarihinde İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki evinden okula gitmek üzere ayrılan Sümeyye, o günden sonra bir daha geri dönmemişti. Babası vefat eden, annesi ise Irak'ta yaşayan Sümeyye, Van'da amcası Ahmet Aziz ile yaşıyordu. Ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından güvenlik güçleri kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 11 gündür kayıp olan Sümeyye Aziz'i, İpekyolu ilçesinde bir evde buldu. 30 Eylül 2024 tarihinde yapılan operasyonla bulunan genç kızın sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, ailesine de haber verildi.

Polisler, Aziz'in bulunmasının ardından aile bireylerini emniyete çağırdı.

SÜMEYYE AZİZ 11 GÜN SONRA BULUNDU

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Iraklı Sumaye Saed Muhammed Aziz (Sümeyye Aziz) 19 Eylül'de okula gitmek üzere evden ayrılmış ve bir daha da haber alınamamıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Iraklı Sumaye Saed Muhammed Aziz (Sümeyye Aziz) İpekyolu'nda bir adreste bulunarak ailesine teslim edildi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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