Dönence dizisinin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören sevgili mi merak ediliyor. Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören sevgili mi? Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören birlikte mi? soruları gündeme geliyor. Kanal D ekranlarının yazlık dizisi Dönence'nin setinde aşk çıktı. Peki, Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören sevgili mi? Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören birlikte mi?

Dizide iki sevgiliyi oynayan Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören sevgili mi gündeme geliyor. Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören sevgili mi? Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören birlikte mi? sorularına yanıt aranıyor. Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören sevgili mi? Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören birlikte mi? Detaylar haberimizdedir…

SÜMEYYE AYDOĞAN VE ATAKAN HOŞGÖREN SEVGİLİ Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri Foça'da devam eden Dönence dizisinin Gece'si Sümeyye Aydoğan ve Miro'su Atakan Hoşgören'in arkadaşlıkları aşka dönüştü. İki genç yıldız Foça'da set dışında da beraber zaman geçirmeye başladı. Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.

SÜMEYYE AYDOĞAN İLE ATAKAN HOŞGÖREN BİRLİKTE Mİ?

Dönence dizisinin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ile Atakan Hoşgören'in arkadaşlıkları aşka dönüştü. Set dışındaki vakitlerini birlikte geçiren ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.