Sümeyye Aydoğan kaç yaşında ve nereli soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında? Dönence Gece gerçek adı ne? Sümeyye Aydoğan hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Kanal D'nin yeni dizisi Dönence'de rol alan Sümeyye Aydoğan'ın hayatı merak konusu oldu. Gece karakteriyle adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmaktadır. Kullanıcılar tarafından Sümeyye Aydoğan'ın hayatı araştırılmaktadır. Peki, Sümeyye Aydoğan kimdir, kaç yaşında? Dönence Gece gerçek adı ne? Sümeyye Aydoğan hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi. Sonrasında Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini ve aynı yıl içinde Geçen Yaz filminde Oya karakterini canlandırdı. 2022 yılında ise ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakterini canlandırdı. Duy Beni dizisinden sonra ise 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun partneri olarak Yağmur Elem karakterini canlandırdı. Sezon finalinde diziden ayrılmıştır. Sonrasında ise, Kanal D'de yayımlanacak olan Dönence dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde rol almıştır. Aynı yılın Ağustos ayında yayımlanacak olan Magarsus dizisinde Damla karakterini canlandıracaktır. Yakında Hatıran Yeter filminde rol alacaktır. Magarsus dizisinde Damla karakterini, Hatıran Yeter filminde ise Leyla karakterini canlandıracaktır.

SÜMEYYE AYDOĞAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kahraman Babam

Sadakatsiz

Duy Beni

Taçsız Prenses

Dönence

Geçen Yaz

Akif

Magarsus

Aile Hükümeti