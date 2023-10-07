Sümerlerin hangi ırka sahip oldukları ve aslında Türk olup olmadıkları merak konusu oluyor. Sümerlerin tarihi M.Ö. 4000'lere kadar dayanıyor ve Mezopotamya'da yaşamış olan bir antik halktır. Sümerler, yazının geliştirilmesi, çivi yazısı kullanımı, şehir devletlerinin kurulması, tarım ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi gibi birçok önemli uygarlık ve kültürel gelişmeye katkı sağlamışlardır. Peki, Peki, Sümerler Türk mü? Türklerin kökeni Sümerler mi? İşte detaylar…

Sümlerin tarihi M.Ö. 4000'lere kadar dayanıyor. Mezopotamya olarak anılan bölgede özellikle tarım ve çiftçilik üzerine uygulamalar yapmışlardır. Peki,Sümerler Türk mü? Türklerin kökeni Sümerler mi? İşte detaylar…

SÜMERLER TÜRK MÜ?

Hayır, Sümerler Türk değildir. Sümerler, tarih öncesi dönemlerde Mezopotamya'da yaşamış olan bir antik halktır. Sümerler, M.Ö. 4. binyıldan itibaren Mezopotamya'nın güney bölgelerinde, özellikle günümüzdeki Irak'ın güneyinde yer alan Sumer bölgesinde yaşamışlardır. Sümerler, Mezopotamya'da yazının geliştirilmesi, çivi yazısı kullanımı, şehir devletlerinin kurulması, tarım ve sulama sistemlerinin geliştirilmesi gibi birçok önemli uygarlık ve kültürel gelişmeye katkı sağlamışlardır.

TÜRKLERİN KÖKENİ SÜMERLER Mİ?

Türkler ise Orta Asya'dan tarih boyunca farklı yönlerde göç eden ve farklı coğrafyalarda yaşamış olan bir etnik grup olarak bilinirler. Türkler, Orta Asya'da M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren tarih sahnesine çıkmış ve çeşitli Türk devletlerini kurmuşlardır. Sümerler ve Türkler farklı zaman dilimlerinde ve coğrafyalarda yaşamış iki farklı halktır, bu nedenle etnik ve tarihsel açıdan ayrıdırlar.