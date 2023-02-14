Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Osmaniye'nin ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Sumbas ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Sumbas nerede? Sumbas ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Sumbas ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Osmaniye'de da birçok yerde deprem hissedildi. Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merak edildi. Peki, Sumbas nerede? Sumbas ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Sumbas ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

SUMBAS NEREDE?

Sumbas, Osmaniye ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 13.722

Rakım: 105 m (344 ft)

SUMBAS İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Osmaniye'de yer alan Sumbas ilçesinin nüfusu 13.722'dir.

SUMBAS HANGİ İLE BAĞLI?

Sumbas, Osmaniye ilinin bir ilçesidir. Sumbas belediyesi, 11 Aralık 1991'de Kadirli ilçesine bağlıyken Karaömerli ve Düğenli köylerinin birleştirilerek "Sumbas" adı altında belediye teşkilatı kurulması sonucu ortaya çıkmıştır. 24 Ekim 1996 tarihinde 4200 sayılı kanunla Osmaniye'nin il yapılmasıyla da Sumbas beldesi ilçe statüsünü almıştır.

Portakal bahçeleri, pamuk tarlaları, kanallardan akan soğuk suları,incir ağaçları, yol boyunca sıralanan kaktüs ağaçları ile bir ilçeden çok köy görünümündedir. Halkın geçimini hayvancılık ve tarım sağlıyor. Bu amaçla Mehmetli beldesinde kurulan barajdan sulama amaçlı faydalanılmaktadır.

Nüfus

İlçe; Mehmetli adlı 1 belde, 13 köy ve 2 mahalleden oluşmaktadır.