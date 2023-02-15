Son zamanlarda popüler hale gelen sumağın faydaları araştırılıyor. Pek çok vatandaşımızın sofralarında yer alan sumak tüketilmesi öneriliyor. Peki, Sumağın faydaları neler? Sumak çayı nasıl yapılır? Sumağın zararları var mı?

Sumak ağacında yetişen sumak bitkisi; toz ya da tane biçiminde, salataların ve yemeklerin içerisinde kullanılmasının yanı sıra çay şeklinde de tüketilmektedir. Peki, Sumağın faydaları neler? Sumak çayı nasıl yapılır? Sumağın zararları var mı? İşte detaylar haberimizde...

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sumak kemik sağlığı için önemli bir bitkidir. Bu yüzden kemik kaybı yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Emziren anneler tarafından tüketilmesi sütün artmasına katkı sağlar.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Toksinleri vücuttan temizlemeye yardımcı olur.

Sindirim yolu hastalıklarına iyi gelir. Tedavi sırasında kullanılır.

Adet sancılarına ve kasılmalara iyi gelir.

Şeker hastalığı olan ya da obezite sorunu olan kişiler tarafından tüketilebilir.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığa iyi gelir.

Asit reflü problemlerine iyi gelir.

Adet düzensizliği yaşayan kadınlar tarafından tüketilmesi adet düzensizliğini düzeltebilir.

Kadınlarda vajinal akıntıların azalmasına yardımcı olduğu için tüketilmesi önerilir.

SUMAĞIN ZARARLARI NELER?

Her doğal bitkide olduğu gibi sumakta da yan etkiler meydana gelebilir. Bu yüzden bu bitkileri kullanmak isteyen kişiler ya tüketim miktarında dikkatli olmalı ya da tüketmeden önce hekime başvurmalı.

Sumak bitkisi kaju ve mango meyveleri ile aynı bitki ailesinden gelir. Bu yüzden tüketilmeden önce doktora danışılması önerilir. Aksi halde alerjen durumları yaşanabilir.

Sumağı çay olarak tüketmek isteyen kişiler tüketimi yemekten sonra yapmalıdır. Aç karnına içilen sumak açlığı daha fazla arttırır. Fazla kilo alımına yol açar.

Tansiyon hastası kişiler sumak tüketiminde dikkat olmalı. Sumak tansiyonun yükselmesine yol açabilir.

Yağ parçalayıcı etkisi vardır. Bu yüzden fazla tüketiminde hızlı kilo kaybına yol açabilir.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 kupa kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumak, 1 adet dal tarçın ve 2-3 adet karanfili koyarak 4-5 dk. kadar demlenmeye bırakınız. Günde 1 veya 2 bardak kadar içebilirsiniz. Öğün aralarında hem bağışıklığı destekleyip, hem mideyi rahatlatacak hem de ödem atmanıza yardımcı olacaktır.