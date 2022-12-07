Sülün Osman kimdir? Sülün Osman ne zaman öldü?

Taksim Meydanı gibi İstanbul'un en değerli yerlerini insanlara satan ve birçok Yeşilçam filmlerine konu olan Sülün Osman büyük dolandırıcılıklarıyla adeta efsaneleşmiş bir isim. Yaşadığı yıllarda adeta İstanbul'un yarısını satan Sülün Osman'ın hayatı birçk kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Sülün Osman kimdir, nerelidir, neden öldü? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Yeşilçam filmlerine konu olan Sülün Osman büyük dolandırıcılıklarıyla adeta efsaneleşmiş bir isim. Yaşadığı yıllarda adeta İstanbul'un yarısını satan Sülün Osman'ın hayatı merak ediliyor. Peki Sülün Osman kimdir? Detaylar haberimizde...



SÜLÜN OSMAN KİMDİR?

Osman Ziya Sülün (1923 - 1984) "Sülün Osman" olarak bilinen ünlü dolandırıcı.

Osman Ziya Sülün, 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk "işini" 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı yıllardaki "işleriyle" ün kazanan "Sülün Osman", tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara 'satarak' ya da 'kiraya vererek' efsane haline geldi.

Bu olaylar Kemal Sunal'ın filmlerine de konu olmuştur. Osman Sülün, 20 Nisan 1962'de hapisteyken "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdiği söylenmektedir.

Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide ettiği gerekçesi ile Aziz Nesin'e dava açmıştır.

Galata Köprüsü'nü satmak üzereyken tesadüfen yakalandı. Ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre 1984'te Beyoğlu'nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.

SÜLÜN OSMAN FAALİYETLERİ

1. İlk kurban ev sahibi.

2. Dolmabahçe Sarayı önünde saat ayarlama parası.

Sülün Osman birkaç arkadaşıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gidip beklermiş. Etraf kalabalıklaşınca arkadaşlarına saatlerini ayarlatır sonra da onlardan saat ayarlama parası alırmış. Duruma anlam veremeyen insanların arasından, bir süre sonra dayanamayıp ''Ne yapıyor bu adam?'' diye soranlar mutlaka oluyormuş.

3. Taksim Meydanı'na paspas...

Dolmabahçe Sarayı önündeki numarasına benzer bir numara bu da aslında. Önce Taksim Meydanı'na paspas serip oradan geçenlerden 'Burası benim' diyerek para alıyor, daha sonra ''Ne kadar kazanıyorsun sen buradan'' diyenlere komple Taksim Meydanı'nı satıyormuş.

4. ''Kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Kulesi'ni satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu kuleyi satarım'''

5. Tarzan Çetin'in evini satmaya çalışması ve ilk dayağı.

Sülün, Tarzan Çetin'in ormandaki kulübesi satmaya kalkınca durumu fark eden Tarzan Çetin'den büyük bir dayak yemiş. Neredeyse hastahanelik olan Sülün ''Daha önce böyle dayak yememiştim'' demiş.

6. Falcılık ve Büyücülük denemeleri.

Zamanla kamu malları üzerindeki fikirleri tükenince bir kere de şansını medyumluktan yana kullanayım demiş ve evlenemeyen kadınları kesin olarak evlendirdiği iddiasıyla sektöre giriş yapmış.

7. Gittiği barda eğlendiği kadınları dolandırması

8. Galata Köprüsü'nü satışı ve yakalanışı...

Önceki yöntemlerinden bir farkı yok. İnsanlar köprüden geçiyor, arkadaşları para ödeyince insanlar ''Ne yapıyor bu adam?'' diye sormadan gördüklerini yapıyor ve ardından Galata Köprüsü'ne de talip çıkıyor. Bu olay daha sonra Türk filmlerine konu oluyor. Fakat Sülün Osman'ı yakalatan olay da bu oluyor.

9. Hapishanede ''Alınteri ile Yaşamak'' konulu konferans bile vermiş.

Hemen hemen her röportajında dolandırmaya çalıştığı insanların herhangi birileri ya da fukara olmadıklarını, kolay yoldan para kazanmaya çalışan ve hatta kendisini dolandırmaya çalışan kişiler olduğunu belirten Ziya Osman Sülün, 20 Nisan 1962'de hapisteyken 'Alın teri ile Yaşamak' konulu konferans vermiş:

Aziz Nesin'e açtığı dava.

Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, Aziz Nesin'e bir kitabında Sülün Osman'dan bahsettiği için dava açmış. Kitapta geçen bir söz Sülün Osman'ın manevi duygularını rencide etmiş.