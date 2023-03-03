Sülük tedavisini birçok insan bazı rahatsızlıkları için uyguluyor. Sülük tedavisi faydaları neler, nasıl yapılır ve sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir soruları sıklıkla araştırılıyor. Sülük tedavisi neye iyi gelir ve sülük tedavisi nedir merak ediliyor. Sülük tedavisi faydaları neler, nasıl yapılır ve sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir soruları gündem geliyor. Peki, sülük tedavisi faydaları neler, nasıl yapılır? Sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Sülük tedavisi faydaları neler ve nasıl yapıldığı sıklıkla gündeme geliyor. Sülük tedavisi için hekim bile olsa mutlaka sertifika şartı aranması gerektiği, uzman olmayan kişilerce yapılan yanlış uygulamaların hayati tehlikeye yol açabileceği belirtelim. Sülük tedavisi faydaları neler, nasıl yapılır ve sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir merak ediliyor. Sülük tedavisi neye iyi gelir ve sülük tedavisi nedir sorularına yanıt aranıyor. Sülük tedavisi faydaları neler, nasıl yapılır? Sülük tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Sülük tedavisi neye iyi gelir? Detaylar haberimizdedir…

SÜLÜK TEDAVİSİ FAYDALARI NELER?

Sülük tedavisi için hekim bile olsa mutlaka sertifika şartı aranması gerektiği, uzman olmayan kişilerce yapılan yanlış uygulamaların hayati tehlikeye yol açabileceği belirtildi.

Diyarbakır'da görevli bir hekimin 70 yaşındaki hastasının hava yolunun üst kısmına yapışan sülüğü canlı şekilde çıkarmasına ilişkin görüntü, sülük tedavisini bir kez daha gündeme getirdi. Paylaşımı yapan hekim, hastasının sülüğün yedikleriyle o bölgeye yapıştığını söylediğini aktararak, bunun yanlış sülük tedavisi uygulamasından kaynaklandığına işaret etti.

SÜLÜK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hekimin bu görüşünü bazı uzmanlar desteklerken bazı uzmanlar ise geçmişte kendilerinin de gıda veya su kaynaklı sülüğün yutulmasıyla karşılaştıkları vakalardan örnekler verdi.

Sülük tedavisi konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (GETAMER) Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit, 600 civarında çeşidi bulunduğunu, bunların yalnızca 15'inin tıbbi amaçla kullanıldığını anlattı.

Türkiye'de 2 tip tıbbi sülüğün yaygın olduğuna değinen Koçyiğit, uygulamanın yanlış kullanıldığında ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti. Koçyiğit, tıbbi sülüğün hekim olmayanlarca kullanılması halinde enfeksiyon riskinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

SÜLÜK TEDAVİSİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Bu risklerden birinin hekim olmayanların aynı sülüğü birçok kez kullanması ve bu nedenle kan yoluyla bulaşan hastalıkların başkalarına geçebilmesi olduğunu belirten Koçyiğit, ayrıca, kanama diyatezi olanlarda kanamaların durdurulamayabildiğini, kansızlık (anemi), alerjik reaksiyon ve enfeksiyon oluşabildiğini kaydetti.

Usulüne uygun yapıldığında sülüğün faydalı bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koçyiğit, "Sülüğün sanki emdiği kan orada tedavi yapıyor gibi düşünülür. Tam tersine sülüğün emdiği kan değil verdiği salgılar bizim için çok önemli. Sülüğün 100'e yakın dişi var. O dişleri deriye geçirdiği zaman 100 civarında aktif etken maddeyi kana karıştırıyor. Tedavi edici özelliği kana karıştırdığı maddelerden geliyor." bilgisini verdi.

SÜLÜK TEDAVİSİ NEYE İYİ GELİR?