Sultangazi İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ekim Sultangazi sular ne zaman gelecek?

11 Ekim günü öğlen saatlerinde meydana gelen su kesintisinin ardından suların ne zaman geleceği merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ekim Sultangazi sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı.

Sultangazi'de bugün kesilen suların ardından vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etti. En sık aratılanlar arasında ise Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ekim Sultangazi sular ne zaman gelecek? soruları yer aldı.

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Su kesintisi hakkında İski'de yer alan bilgiler şöyle:

ARIZA KESİNTİ

İLÇE: Sultangazi

ETKİLENEN MAHALLELER: 50.YIL MAH., 75.YIL MAH, CEBECİ MAH, CUMHURİYET MAH, ESENTEPE MAH, ESKİ HABİPLER MAH, GAZİ MAH, HABİBLER MAH, MALKOÇOĞLU MAH, SULTANÇİFTLİĞİ MAH., UĞUR MUMCU MAH, YAYLA MAH., YUNUS EMRE MAH, ZÜBEYDE HANIM MAH., İSMETPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 11/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi

İSKİ HAKKINDA BİLGİLER!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.

İçme suyu arıtma tesisleri

Kâğıthane İçme suyu Arıtma Tesisi

Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisi

İkitelli (FSMH) İçme suyu Arıtma Tesisi

Büyükçekmece İçme suyu Arıtma Tesisi

İSKİ

Elmalı İçme suyu Arıtma Tesisi

Atık su arıtma tesisleri

Yenikapı Atık su Ön Arıtma Tesisi

Baltalimanı Atık su Ön Arıtma Tesisi

Büyükçekmece Atık su Ön Arıtma Tesisi

Üsküdar Atık su Ön Arıtma Tesisi

Kadıköy Atık su Ön Arıtma Tesisi

Küçükçekmece Atık su Ön Arıtma Tesisi

Küçüksu Atık su Ön Arıtma Tesisi

Ataköy Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi

Tuzla Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi

Paşaköy Atık su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

Terkos Atık su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi

Bahçeşehir Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi