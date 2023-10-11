Sultangazi İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ekim Sultangazi sular ne zaman gelecek?
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11 Ekim günü öğlen saatlerinde meydana gelen su kesintisinin ardından suların ne zaman geleceği merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ekim Sultangazi sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı.
Sultangazi'de bugün kesilen suların ardından vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etti. En sık aratılanlar arasında ise Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ekim Sultangazi sular ne zaman gelecek? soruları yer aldı.
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Su kesintisi hakkında İski'de yer alan bilgiler şöyle:
ARIZA KESİNTİ
İLÇE: Sultangazi
ETKİLENEN MAHALLELER: 50.YIL MAH., 75.YIL MAH, CEBECİ MAH, CUMHURİYET MAH, ESENTEPE MAH, ESKİ HABİPLER MAH, GAZİ MAH, HABİBLER MAH, MALKOÇOĞLU MAH, SULTANÇİFTLİĞİ MAH., UĞUR MUMCU MAH, YAYLA MAH., YUNUS EMRE MAH, ZÜBEYDE HANIM MAH., İSMETPAŞA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 11/10/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 11/10/2023 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ HAKKINDA BİLGİLER!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), 1981 yılında, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuş, bağımsız bütçeli bir kamu kurumudur. Kuruluşun amacı, İstanbul'a içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. İstanbul'a içme suyu temini, atık suların toplanması ve arıtılması, su havzalarının korunması ve derelerin ıslah edilmesi gibi amaçları vardır.
İçme suyu arıtma tesisleri
Kâğıthane İçme suyu Arıtma Tesisi
Ömerli İçme suyu Arıtma Tesisi
İkitelli (FSMH) İçme suyu Arıtma Tesisi
Büyükçekmece İçme suyu Arıtma Tesisi
Elmalı İçme suyu Arıtma Tesisi
Atık su arıtma tesisleri
Yenikapı Atık su Ön Arıtma Tesisi
Baltalimanı Atık su Ön Arıtma Tesisi
Büyükçekmece Atık su Ön Arıtma Tesisi
Üsküdar Atık su Ön Arıtma Tesisi
Kadıköy Atık su Ön Arıtma Tesisi
Küçükçekmece Atık su Ön Arıtma Tesisi
Küçüksu Atık su Ön Arıtma Tesisi
Ataköy Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi
Tuzla Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi
Paşaköy Atık su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
Terkos Atık su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
Bahçeşehir Atık su Biyolojik Arıtma Tesisi