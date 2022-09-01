İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Sultangazi ilçesi hangi yakada? Sultangazi nereye bağlı? Sultangazi nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Sultangazi hangi yakada? Sultangazi nereye bağlı? Sultangazi nerede?

SULTANGAZİ HANGİ YAKADA?

Sultangazi İstanbul ilinin Avrupa yakasındadır. Sultangazinin yüz ölçümü ise 38 kilometrekaredir. Eyüpsultan, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'dir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Sultangazi'nin nüfusunun 543 bin 380 olduğu açıklandı.

AVRUPA YAKASINDA YER ALAN DİĞER İLÇELER

• Arnavutköy

• Avcılar

• Bağcılar

• Bahçelievler

• Bakırköy

• Başakşehir

• Bayrampaşa

• Beşiktaş

• Beylikdüzü

• Beyoğlu

• Büyükçekmece

• Çatalca

• Esenler

• Esenyurt

• Eyüpsultan

• Fatih

• Gaziosmanpaşa

• Güngören

• Kâğıthane

• Küçükçekmece

• Sarıyer

• Silivri

• Sultangazi

• Şişli

• Zeytinburnu