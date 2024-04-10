Sultangazi'deki mezarlık yolunda uzun araç kuyruğu oluştu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Sultangazi Yayla Mezarlığı, vatandaşların akınına uğradı. Mezarlık yolunda uzun araç kuyruğu oluştu, vatandaşların saatlerce beklemesine neden olan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar mezarlıklara giderek yakınlarını kabirlerini ziyaret etti. Sultangazi'deki Yayla Mezarlığı da vatandaşların akınına uğradı. Binlerce vatandaşın geldiği Yayla Mezarlığı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşların yaklaşık 1.5 saat trafikte beklediği öğrenildi. Mezarlığa güçlükle ulaşan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti, çevresini temizledi. Mezarlık yolunda oluşan trafik dron ile görüntülendi. - İSTANBUL