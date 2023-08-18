Sultangazi'deki Cebeci Tüneli'nde Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde meydana gelen kazada, otomobil duvara çarptı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu yaşandı.