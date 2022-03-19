Sultangazi'de yürekleri ısıtan görüntü...Soğuk havada çorap satan kadının tüm ürünlerini satın aldı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir genç soğuk havada el emeği örgüleri satmaya çalışan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı.

Genç ve yaşlı kadın arasında geçen diyalog ise yüzleri tebessüm ettiren sahnelere neden oldu.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan ve yüreklere adeta su serpen olayda bir genç, soğuk havada el emeği örgüleri satmaya çalışan yaşlı kadını fark edince yanına gidip tanıştı. Kadınla bir süre sohbet eden genç, kadının üşüdüğünü fark edince sattığı eşyaları 300 TL karşılığında satın aldı. Genç ve yaşlı kadın arasında geçen diyalog ise yüzleri tebessüm ettiren sahnelere neden oldu.