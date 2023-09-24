Sultangazi'de yangın mı çıktı? Sultangazi'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü?
Sultangazi'de yangın mı çıktı ve Sultangazi'deki yangında son durum nedir merak ediliyor. Ataşehir'de çıkan yangın söndürüldü mü ve neden yangın çıktığı gündeme geliyor. Peki, Sultangazi'de yangın mı çıktı? Sultangazi'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü?
Sultangazi'de orman yangını çıkmasının ardından son durum merak ediliyor. Sultangazi'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü sorularına yanıt aranıyor. Sultangazi'de yangın mı çıktı? Sultangazi'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü? soruları gündeme geliyor. Sultangazi'de yangın mı çıktı? Sultangazi'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir…
SULTANGAZİ'DE YANGIN MI ÇIKTI?
Sultangazi'de orman yangını çıktı. Yangına müdahale için havadan da destek istendi.
SULTANGAZİ'DE NEREDE YANGIN ÇIKTI?
Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda daha önce de yangın çıkmıştı.