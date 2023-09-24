Sultangazi'de yangın mı çıktı? Sultangazi'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü?

Sultangazi'de yangın mı çıktı ve Sultangazi'deki yangında son durum nedir merak ediliyor. Ataşehir'de çıkan yangın söndürüldü mü ve neden yangın çıktığı gündeme geliyor. Peki, Sultangazi'de yangın mı çıktı? Sultangazi'deki yangında son durum nedir, söndürüldü mü?