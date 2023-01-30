Sultangazi'de sulu kar yağışı Genel Haberleri Sultangazi'de sulu kar yağışı İstanbul'un Sultangazi ilçesinde öğle saatlerinden itibaren başlayan sulu kar yağışı ilçe genelinde kısa süreli etkili oldu. Sultangazi'de sulu kar yağışı İSTANBUL - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde öğle saatlerinden itibaren başlayan sulu kar yağışı ilçe genelinde kısa süreli etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından öğle saatlerinde Sultangazi'de, sulu kar yağışı etkili oldu. Başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırırken, bazen de yağmurla birlikte etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde de etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle ise bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Sultangazi İstanbul Hisarcık Genel Haberler

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