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Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri Başladı

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Sultangazi'de Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerinin tanıtıldığı Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı. Etkinlikte Şanlıurfa'nın lezzetleri, kıyafetleri, müzikleri ve kültürü tanıtıldı.

Sultangazi'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı

İSTANBUL - Sultangazi'de Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinin ve tarihi değerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı.

Sultangazi Belediyesi ile Urfa Eğitim ve Kültür Dernekleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliği başladı. 14-17 Aralık tarihlerinde Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Şanlıurfa'nın lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini ve kültürünün tanıtıldığı Şanlıurfa Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un ev sahipliği yaptığı Şanlıurfa Tanıtım Günleri açılış programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, sivil toplum kuruluşları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Anadolu Kültür Festivali başlığı adı altında tanıtım günlerimiz, yöresel günlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Bu hafta da perşembeden başlayan ve pazara kadar devam eden süreçte Şanlıurfalılarla bir aradayız. Şanlıurfalı kardeşlerimizin gelenek göreneklerini, örf ile adetleri ve yeme içme kültürlerini ki, yeme içme kültürleri çok güçlü. Tabii ki turizm tarafından yöre de çok güçlü, coğrafya da çok güçlü. Peygamberler şehrinin olduğu bir bölge, Göbeklitepe'yle artık dünyada UNESCO'nun turizm açısından görülmesi gerekenler yerler üstesinden başta gelen ve milattan 11. yüzyıla kadar giden çok büyük bir esasında turizm alanı olduğunu da görmüş olduk. Geçmişe daha da geçmişe giden bir turizm alanında görmüş olduk. Dolayısıyla hem tarihi alanlarını, hem turizmle ilgili yönlerini, geleneklerini, örf adetlerini, bu Anadolu Kültür Festivali içerisinde tanıtmaya çalışıyoruz. Şanlıurfalılar bugün burada sadece tabii bunlarla değil işte çiğ köfteleriyle de kendilerini göstermiş oldular. Ciğerlerinin çok meşhur olduğunu biliyoruz. Kebaplarının meşhur olduğunu biliyoruz. Esasında bunu anlatmamın sebebi yeme içme kültürleri de çok güçlü. Genel olarak bölge en güçlü ama Urfalılar da bu konuda önde gelen illerimizden birisi. Herkesi bekliyoruz. Yarın akşama kadar devam edecek. Şanlıurfa Tanıtım Günleri, Sultangazi'de etkinlik alanımızda. Güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Hava şartları bizi zorlasa da Ocak ayının sonuna kadar inşallah Anadolu Kültür Festivali Sultangazi'de devam edecek. Herkesin davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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