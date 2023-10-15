Sultangazi'de Otoyol Kazası: 2'si Ağır 9 Kişi Yaralandı

Sultangazi'de otoyol üzerinde meydana gelen kazada, 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. İki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

SULTANGAZİ'de otoyol üzerinde ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi mevkisinde meydana geldi. Başakşehir istikametine ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.