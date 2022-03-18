Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı - Haberler

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Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı Sultangazi'de etkili olan lapa lapa kar yağışının ardından ortalık beyaza büründü.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı

İSTANBUL - Sultangazi'de etkili olan lapa lapa kar yağışının ardından ortalık beyaza büründü.

İstanbul'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Sultangazi'de de bir anda bastıran kar yağışıyla birlikte ortalık beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışının altında fotoğraf çektirirken, trafiğin sorunsuz bir şekilde aktığı görüldü.

Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı

Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı

Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Genel

Sultangazi, kar, Genel, Haberler

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