SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı

İSTANBUL - Sultangazi'de etkili olan lapa lapa kar yağışının ardından ortalık beyaza büründü.

İstanbul'da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Sultangazi'de de bir anda bastıran kar yağışıyla birlikte ortalık beyaza büründü. Vatandaşlar kar yağışının altında fotoğraf çektirirken, trafiğin sorunsuz bir şekilde aktığı görüldü.